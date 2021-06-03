Фирма зятя главы Росгврадии получила от Росприроднадзора и его структур контракты на 406 млн рублей
Компания «Большая тройка», совладельцем которой является зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин, в прошлом году получила девять государственных контрактов общей стоимостью 406,2 млн рублей
Компания «Большая тройка», совладельцем которой является зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин, в прошлом году получила девять государственных контрактов общей стоимостью 406,2 млн рублей. Эта компания занимается разработкой продуктов для автоматизации процесса переработки отходов.
Большую часть из этих подрядов компания зятя Виктора Золотова получила от Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Так, входящий в структуру природоохранного ведомства Федеральный центр анализа и оценки технологического воздействия заключил с «Большой тройкой» контракт на обслуживание и развитие информационных систем стоимостью 305 млн рублей. Кроме того, сам Росприроднадзор подписал с фирмой Чечихина контракт на поддержку информационных систем за 75 млн рублей.
Несколько подрядов «Большая тройка» получила от природоохранных департаментов и министерств Оренбургской, Омской и Астраханской областей, сообщает «МБХ медиа».
Стоит отметить, что по итогам 2020 года фирма зятя главы Росгвардии увеличила выручку с 533 млн рублей в 2019 году до 759 млн рублей. Прибыль компании выросла на 106% - с 224 млн рублей до 463 млн рублей.