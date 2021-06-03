В Петербурге полицейские проводят обыски в сервисах аренды электросамокатов
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Данное дело было возбуждено по факту наезда пользователей электросамокатов на детей
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов «Whoosh», «Molnia», «Bolt», «Scoobee» и «Red Wheels».
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Данное дело было возбуждено по факту наезда пользователей электросамокатов на детей.
Представители сервисов «Scoobeе» и «Whoosh» заявили «МБХ медиа», что у них нет информации о проведении обысков.
Следственный комитет возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с наездом мужчины на личном электросамокате на четырехлетнего мальчика 1 июня в Колпино. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
2 июня в Невском районе 2 июня неизвестный мужчина на электросамокате наехал на пятилетнюю девочку и скрылся. Девочка получила тяжелые травмы.
В тот же день в Московском районе северной столицы мужчина 1998 года рождения на арендованном электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, причинив ему тяжкий вред.
Напомним, что ранее Совет по правам человека при президенте России выступил с предложением законодательно урегулировать правила пользования электросамокатами. Правозащитники предлагают присвоить таким транспортным средствам госномера, внести их в правила дорожного движения, а владельцев обязать оформлять полисы ОСАГО.