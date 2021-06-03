В новом деле против полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко упоминается бывший зять премьер-министра
В материалах нового уголовного дела в отношении полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко фигурирует бывший муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов
В материалах нового уголовного дела в отношении полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко фигурирует бывший муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов.
Дело возбуждено по факту махинаций в «Российских железных дорогах». По версии следствия, бывший полковник ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко помог госкомпании организовать аферу, по результатам которой она недоплатила в бюджет 16 млрд рублей в виде налогов.
The Insider со ссылкой на материалы дела сообщает, что в 2014 году сотрудники Налоговой службы проводили масштабную плановую выездную проверку ОАО «РЖД» и выявили недоплату налогов на 20 млрд рублей (позже сумму претензий снизили до 3,4 млн рублей). Большая часть денег уходила через контракты с группой компаний «1520», совладельцем которой является бизнесмен Валерий Маркелов (находится под следствием). Последнего называют партнером и близким другом полковника Захарченко.
Финансовые потоки из компании «1520» через цепочку фирм уходили в «Сетьстройэнерго» и ПКП «Мобойл», счета которых были размещены в подконтрольных Маркелову банках.
По данным The Insider, полковник Захарченко «внедрил» в группу сотрудников налоговой службы, которые ранее выявили недоплату налогов в «РЖД», своих людей. полученные от них сведения полицейский передавал Маркелову. Во время налоговой проверки полковник также встречался с зятем Михаила Мишустина Александром Удодовым. В материалах дела, собранных сотрудниками ФСБ, есть их общая фотография. Кроме того, биллинги телефонов подтверждают, что Захарченко и Удодов были хорошо знакомы. Более того, в одном из прослушанных телефонных разговоров Захарченко заявил, что «будет докладывать Мишустину», однако на допросе полицейский заявил, что не знаком с чиновником.
Стоит также отметить, что эпизоды махинаций в «РЖД» пока никак следствием не квалифицированы, хотя допросы и прослушки есть в материалах уголовных дел.
Дмитрий Захарченко получил прозвище «полковник-миллиардер» после того, как у него изъяли наличные средства в разной валюте на 8 млрд рублей. В 2019 году полицейского приговорили к 12,5 годам лишения свободы за взятки.