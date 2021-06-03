«Газпром Межрегионгаз Грозный» трижды размещал заказ на поставку внедорожника. И каждый раз цена увеличивалась
Компания «Газпром Межрегионгаз Грозный» решила купить внедорожник марки Mercedes стоимостью 13,6 млн рублей. Причем компания объявляла соответствующий тендер три раза, и каждый раз стоимость автомобиля увеличивалась
Компания «Газпром Межрегионгаз Грозный» решила купить внедорожник марки Mercedes стоимостью 13,6 млн рублей. Причем компания объявляла соответствующий тендер три раза, и каждый раз стоимость автомобиля увеличивалась.
Так, первую заявку на поставку Mercedes GLE в версии AMG «Газпром Межрегионгаз Грозный» опубликовал 26 мая. Тогда заявленная стоимость внедорожника составляла 9 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
Через несколько часов заявку на проведение маркетинговых исследований отменили и разместили новую, а стоимость контракта выросла до 11,9 млн рублей.
Также в техническом задании появилась дополнительная информация о закупаемом автомобиле. Так, внедорожник должен быть оснащен легкосплавными колесными дисками AMG за 426 000 рублей, спортпакетом от AMG за 594 000 рублей, панорамной крышей за 192 000 рублей, системой развлечения для задних пассажиров за 282 000 рублей и «спортивной выхлопной системой» за 168 000 рублей.
Позже этот тендер также был отмене, а вместо него появилась новая заявка, в которой цена внедорожника уже составляла 13,6 млн рублей.
В компании ситуацию объяснили тем, что три заявки необходимы для получения коммерческих предложений от поставщиков на машины в разных комплектациях. После этого покупку машины должны будут согласовать в «головном в офисе» в Санкт-Петербурге. При этом представитель «дочки» «Газрома» заявил, что покупку «Мерседеса» им, скорее всего, не согласуют, так как «кризис на дворе».