Соратник Алексея Навального призвал Запад объявить «токсичными» пособников «режима Путина»
Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) Владимир Ашурков призвал Запад объявить «токсичными» людей, которые связаны с режимом Владимира Путина
Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) Владимир Ашурков призвал Запад объявить «токсичными» людей, которые связаны с режимом Владимира Путина.
В своей колонке для издания The Times Владимир Ашурков написал, что в настоящее время существует от 5000 до 10 000 человек, на которых «держится режим». Первая тысяча из них должна быть «абсолютно токсична на Западе».
Оппозиционер напомнил, что в западных странах эти люди прячут свои «нечисто нажитые доходы, наводняют рынок недвижимости украденными российскими активами, обучают своих детей в элитных школах и стильно отдыхают». Власти этих стран должны помешать пособникам режима «наслаждаться плодами своей клептократии».
По мнению политика, санкции против «токсичных» людей на Западе стали бы четким сигналом для «более компетентных и дальновидных людей в политической и экономической элите России» о том, что режима нужно держаться подальше.
В этой связи Владимир Ашурков предлагает Западу отказать в оформлении виз всем членам российского правительства, губернаторам и сотрудникам аппарата безопасности, а также их родственникам и бизнес-партнерам, сообщают «Открытые медиа».