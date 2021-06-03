Мария Захарова заявила, что статус «инагент» никак не мешает СМИ работать
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что российский закон о СМИ-иностранных агентах «не сильно» мешает деятельности таких СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что российский закон о СМИ-иностранных агентах «не сильно» мешает деятельности таких средств массовой информации.
Чиновница заверила, что СМИ со статусом «инагент» имеют точно такие же права, как остальные СМИ.
Одновременно с этим г-жа Захарова заявила, что американский закон об иностранных агентах, который применялся к российским СМИ (преимущественно пропагандитстским), является «анахронизмом».
Отметим, что в реальности статус «иностранный агент» очень сильно влияет на работу средств массовой информации в России, из-за чего некоторым из них приходится закрываться.
Напомним, что за последнее время Минюст РФ присвоил статус «иностранный агент» независимым изданиям «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ» и VTimes. В «Медузе» сообщили, что из-за этого статуса рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с изданием, поэтому им пришлось объявить сбор пожертвований. В редакции VTimes в свою очередь сообщили, что с 12 июня издание закрывается, потому что работать со статусом «инагент» в России практически невозможно.
Во время делового завтрака на ПМЭР журналистка RTVI Марианна Минскер возразила Марии Захаровой по поводу того, что статус «инагент» не мешает СМИ работать. Она привела в пример издание VTimes и отметила, что внесение в рееср «инагентов» разрушает бизнес-модель издания и создает риски уголовного преследования для сотрудников.
Представитель МИДа заявила, что это издание «никто не закрывал», а вопросы нужно задавать спонсорам издания, которые отказались от сотрудничества.
«Может, их смущает, что у этого СМИ есть некие иные источники доходов, которые они теперь обязаны будут предъявить всему миру. Может быть, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками доходов. Это вопрос финансов, имиджа, но это не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ», - заявила Мария Захарова, слова которой приводит «Медуза» (внесена в реестр СМИ-инагентов).