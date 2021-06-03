СКР возбудил два новых уголовных дела о махинациях с деньгами при строительстве «Восточного»
Первое уголовное дело было возбуждено после проверки госконтракта на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2»
Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома «Восточный» на сотни миллионов рублей.
Первое уголовное дело было возбуждено после проверки госконтракта на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2».
Контракт на выполнение этих работ летом 2020 года дирекция космодрома и АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) подписали с фирмой «Респект-СМ». Стоимость подряда составила 4 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
ЦЭНКИ должен был перечислить подрядчику 10% от стоимости контракта в качестве аванса, однако руководители центра превысили свои полномочия и в период с июля по ноябрь прошлого года перевели «Респект-СМ» 700 млн рублей, хотя компания выполнила свои обязательства лишь на 100 млн рублей.
Дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ЦЭНКИ по статье «Превышение должностных полномочий».
Второе уголовное дело связано с аффилированной с «Респект-СМ» компанией «Баваль». Эта фирма должна была выполнять работы на том же объекте.
Следствие считает, что обе фирмы предоставляли в отделение Федерального казначейства подложные акты приемки выполненных работ и их стоимости.