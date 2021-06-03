03 июня 2021, 10:50
В Бурятии на золотодобывающем руднике прогремел взрыв. Один человек погиб
В республике Бурятия на золотодобывающей шахте «Владимирская» произошел взрыв. По предварительным данным, произошла самопроизвольная детонация взрывчатки
Фото: news.mail.ru
В республике Бурятия на золотодобывающей шахте «Владимирская» произошел взрыв. По предварительным данным, произошла самопроизвольная детонация взрывчатки, сообщает ТАСС.
В результате происшествия погиб один работник рудника. Остальные горняки эвакуировались на поверхность самостоятельно. Всего в момент взрыва в шахте находилось восемь человек.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
Шахта «Владимирская» располагается в Окинском районе Бурятии.