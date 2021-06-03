Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на 500 млн рублей
Независимая нефтегазовая компания, подконтрольная экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, подала иск к изданию РБК на 500 млн рублей. Компания требует опровергнуть сведения из статьи о ее сделках с «Роснефтью»
Независимая нефтегазовая компания, подконтрольная экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, подала иск к изданию РБК на 500 млн рублей. Компания требует опровергнуть сведения из статьи о ее сделках с «Роснефтью».
Поводом для судебного разбирательства стала статья под заголовком ««Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова» от 2 декабря 2020 года. В этой публикации рассказывалось о планах «Роснефти»и купить у другой компании Эдуарда Худайнатова - «Нефтегазхолдинга» - Пайяхское месторождение на Таймыре, а также о планах госкомпании продать доли в шести действующих активах. Причем Независимая нефтегазовая компания в этом статье вообще не упоминается.
В РБК сообщили, что статья была основана на заявлениях топ-менеджеров «Роснефти», в частности, первого вице-президента Дидье Казимиро и вице-президента Андрея Полякова.
Кроме того, после выхода этого материала «Роснефть» сообщила, что Пайяхское месторождение станет основой ее мегапроекта «Восток Ойл». Кроме того, в феврале 2021 года госкомпания опубликовала отчет, из которого следует, что указанное месторождение было куплено госкомпанией за 9,6 млрд долларов.
В редакции издания по поводу иска ННК заявили, что уверены в достоверности опубликованных сведений.