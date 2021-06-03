03 июня 2021, 07:58
Депутат Виталий Милонов предложил лишать пенсий сотрудников коллекторских агентств
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил лишить пенсий сотрудников коллекторских агентств. «Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», - заявил парламентарий
Фото: sportsdaily.ru
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил лишить пенсий сотрудников коллекторских агентств. «Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», - заявил парламентарий.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» народный избранник заявил, что коллекторам необходимо на законодательном уровне запретить занимать любую должность и вообще лишить их «права называть себя гражданином».
Сотрудников коллекторских агентств, которые занимаются выбиванием с граждан долгов, Милонов назвал «подонками» и «негодяями». Виталий Милонов пояснил, что только «подонки» могут «звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации».