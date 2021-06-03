Генпрокуратура отказалась проверять «мусорные» госконтракты фирмы Игоря Чайки
Генпрокуратура отказала Центру антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» в проведении проверки антикоррупционной проверки в отношении сына бывшего главы этого ведомства Юрия Чайки Игоря Чайки
Генпрокуратура отказала Центру антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» в проведении проверки антикоррупционной проверки в отношении сына бывшего главы этого ведомства Юрия Чайки Игоря Чайки.
«Яблоко» просило проверить факты о «мусорном бизнесе» сыновей бывшего генпрокурора, изложенные в совместном расследовании «Новой газеты», издания «7×7» и организации «Трансперенси Интернешнл» (внесена в реестр иностранных агентов).
Борцы с коррупцией получили ответ за подписью помощника генпрокурора С. Паршиной, в котором говорится об отказе в проведении проверки из-за «недостаточности сведений», сообщает Znak.com со ссылкой на партию.
Напомним, что младший сын экс-генпрокурора Игорь Чайка владеет мусорным оператором «Хартия», который ранее получил крупный тендер на вывоз отходов в Ярославской области.
В ЦАП «Яблока» сообщили, что этот контракт «Хартия» получила после назначения главой регионального правительства Дмитрия Степаненко, который ранее был соседом Игоря Чайки по элитному подмосковному поселку. Борцы с коррупцией уверены, что только благодаря дружеским связям с местными чиновниками «Хартия» могла получить контракт по уборке мусора стоимостью 16 млрд рублей сроком до 2026 года.