Сотрудница «Эха Москвы» сообщила о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» для голосования на праймериз «Единой России»
Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина заявила о взломе своего аккаунта на портале «Госуслуги». Журналистка считает, что доступ к ее личному кабинету получил Центр обработки персональных данных «Единой России»
Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина заявила о взломе своего аккаунта на портале «Госуслуги». Журналистка считает, что доступ к ее личному кабинету получил Центр обработки персональных данных «Единой России».
Арина Бородина рассказала, что хотела изменить на «Госуслугах» данные своего загранпаспорта, но обнаружила, что сервис изменил место ее прописки на Челябинск.
Журналистка написала об этом пост и сделала скрин с челябинскими данными на всякий случай. Позже в комментариях к этому посту пользовательница соцсети Мария Иванова сообщила, что с ее аккаунтом на «Госуслугах» произошла аналогичная ситуация. Женщина посоветовала Бородиной проверить, кто входил в ее личный кабинет.
Радиоведущая обратилась в техподдержку портала и узнала, что 27 мая в ее личный кабинет входил Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии «Единая Россия». Арина Бородина предположила, что ее аккаунт принял участие в праймериз партии власти, который проходил с 24 по 30 мая.
«А вообще стыд и позор тем, кто это делает и непонятно, как защищать себя, если даже Госуслуги взламывают беззастенчиво и оставляют такие записи в открытых данных и никто не может этому противостоять», - отметила журналистка.
Ранее жители Санкт-Петербурга сообщили, что получили смс-сообщения с благодарностью за участие в праймериз «Единой России», хотя в голосовании не участвовали.