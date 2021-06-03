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03 июня 2021, 04:22

В Египте микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП. Один человек погиб

Авария произошла на трассе между Каиром и курортной Хургадой. В полиции сообщили, что по предварительным данным, микроавтобус с десятью россиянами столкнулся с легковым автомобилем в районе Айн-Сохны

В Египте микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП. Один человек погиб
Фото: tvc.ru

В Египте микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП, в результате которого погибла одна женщина.

Авария произошла на трассе между Каиром и курортной Хургадой. В полиции сообщили, что по предварительным данным, микроавтобус с десятью россиянами столкнулся с легковым автомобилем в районе Айн-Сохны.

Погибла одна туристка, несколько россиян доставили в больницу на обследование. Также сообщается, что тяжелые травмы получил водитель легковушки.

Агентство ТАСС уточняет, что в туристическом микроавтобусе находилось трое детей.

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