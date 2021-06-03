Валерий Рашкин пожаловался в прокуратуру на принуждение бюджетников к голосованию на праймериз «Единой России»
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с требованием проверить сведения о принуждении работников бюджетных организаций к голосованию на праймериз «Единой России»
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с требованием проверить сведения о принуждении работников бюджетных организаций к голосованию на праймериз «Единой России».
Одновременно с этим парламентарий попросил прокурора проверить информацию о передаче партии власти персональных данных участвовавших в голосовании бюджетников. Рашкин отметил, что это уже серьезное нарушение, которое создает возможности для фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму в сентябре текущего года. Коммунист считает, что передача персональных данных сможет позволить дистанционно голосовать вместо избирателей.
Валерий Рашкин со ссылкой на профсоюз «Учитель» сообщил, что педагоги как минимум из 10 регионов получили от начальства приказ зарегистрироваться на «Госуслугах» для голосования на праймериз «Единой России». При этом учителей предупреждали, что в случае отказа у них «будут проблемы».