Суд взыскал с «Лукойл-Коми» 6 млн рублей за разлив нефти под Ухтой в 2019 году
Инцидент произошел 18 мая 2019 года. В тот день оперативному дежурному Росприроднадзора поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в результате выпадения прокладки на скважине № 6 на площадке нефтешахты «Яреганефть»
Арбитражный суд республики Коми взыскал с компании «Лукойл-Коми» около 6 млн рублей из-за разлива нефти под Ухтой в 2019 году.
Издание 7×7 сообщает, что инцидент произошел 18 мая 2019 года. В тот день оперативному дежурному Росприроднадзора поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в результате выпадения прокладки на скважине № 6 на площадке нефтешахты «Яреганефть». В мэрии Ухты подсчитали, что нефть разлилась на площади 1 639 кв.м.
Позже Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в 6,4 млн рублей. При этом в компании «Лукойл-Коми» заявляли, что устранили последствия аварии и восстановили загрязненную почву до исходного состояния, потратив на это 476 тысяч рублей.
Напомним, что в начале мая 2021 года на объекте «Лукойл-Коми» произошла очередная авария на нефтепроводе, в результате которой в почву вылилось 90 тонн нефти и еще 9 тонн – в водоемы. В компании 25 мая заявили, что ликвидировали последствия аварии на трубопроводе Ошского нефтяного месторождения, однако местные жители и экологи заявляют, что нефтяное пятно продолжает двигаться по реке Колва.