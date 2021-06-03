Задержание Дмитрия Гудкова связали с его высоким электоральным рейтингом
Задержание экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по весьма странному делу о неуплате долга за аренду помещения с большой долей вероятности связано с зачисткой конкурентов кандидатов в депутаты от «Единой России»
Задержание экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по весьма странному делу о неуплате долга за аренду помещения с большой долей вероятности связано с зачисткой конкурентов кандидатов в депутаты от «Единой России».
Издание «Проект» сообщает, что Администрации президента весной получила данные соцопросов, которые показывали высокий электоральный рейтинг Дмитрия Гудкова в Тушинском округе Москвы. Именно по этому округу политик планировал выдвинуться в депутаты Госдумы, хотя официально он о старте предвыборной кампании не объявлял.
Опросы показали, что у Дмитрия Гудкова самая высокая узнаваемость в Тушинском округе среди всех потенциальных кандидатов в депутаты. Весной проголосовать за оппозиционного политика были готовы 20-25% избирателей.
Источники «Проекта» в Кремле заявили, что Гудков фактически «подписал себе приговор» тем, что планировал выдвинуться от партии «Яблока», кандидатам которой не нужно проходить процедуру сбора подписей. Это бы помешало избиркому снять политика с выборов еще до регистрации под предлогом превышения допустимой доли брака в подписных листах.
«Никто из представителей несистемной оппозиции не должен оказаться в парламенте», - заявил источник.