Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против всех иностранцев, нарушающих права россиян
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который разрешает российским властям вводить санкции против любого иностранного гражданина или лица без гражданства
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который разрешает российским властям вводить санкции против любого иностранного гражданина или лица без гражданства.
Действующее законодательство позволяет вводить персональные ограничения только в отношении граждан США.
В документе речь идет о санкциях из-за «нарушения основополагающих прав и свобод» российских граждан и их «необоснованного юридического преследования».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что права россиян могут нарушать в любых странах, а не только в США. В этой связи нормы о введении персональных санкций должны распространяться на всех иностранцев и лиц без гражданства.
Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в Россию и арест активов иностранного гражданина на территории РФ.