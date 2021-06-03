03 июня 2021, 01:09
Правозащитники предложили оснастить электросамокаты госномерами и внести их в ПДД
Члены Совета по правам человека при президенте России предложили ужесточить правила пользования электросамокатами, сегвеями, моноколесами и другими подобными транспортными средствами
Фото: au.ru
Члены Совета по правам человека при президенте России предложили ужесточить правила пользования электросамокатами, сегвеями, моноколесами и другими подобными транспортными средствами.
Правозащитники предлагают оснастить электросамокаты и другие устройства номерными знаками, а также внести их в правила дорожного движения. В свою очередь в ПДД необходимо прописать ограничение скорости для таких транспортных средств с учетом возраста пользователя.
В СПЧ считают, что для электросамокатов, сегвеев и т.д. нужно ввести обязательное страхование гражданской ответственности пользователей, поскольку в последнее время участились аварии с участием таких транспортных средств.