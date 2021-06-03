В Совете Федерации «закон против ФБК» не поддержал только один сенатор
Законопроект, который запрещает участвовать в выборах всем причастным к деятельности экстремистских организаций за три года до признания их таковыми, поддержали 146 сенаторов. Один человек воздержался
Сенатор от Хакасии Валерий Усатюк (КПРФ) оказался единственным членом Совета Федерации, кто проголосовал против принятия «закона против ФБК» (ФБК внесен в реестр инагентов).
Законопроект, который запрещает участвовать в выборах всем причастным к деятельности экстремистских организаций за три года до признания их таковыми, поддержали 146 сенаторов. Один человек воздержался. Это сенатор от Чувашии Николай Федоров.
Валерий Усатюк также является одним из трех сенаторов, кто в прошлом году воздержался при голосовании по поправкам к Конституции, которые среди прочего обнуляют президентские сроки Владимира Путина.
«Закон против ФБК» был в спешном порядке подготовлен и внесен в Госдуму в начале мая, после того как прокуратура Москвы подала в суд иск о признании организаций оппозиционера Алексея Навального экстремистскими.