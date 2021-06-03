Госдума потратит 3,5 млн рублей на изучение зарубежного опыта в области защиты прав граждан
Аппарат Государственной думы РФ выделил 3,5 млн рублей на «анализ российского и зарубежного опыта» в области защиты прав человека, по результатам которого депутатам будут даны рекомендации по совершенствованию законодательства в этой области
Аппарат Государственной думы РФ выделил 3,5 млн рублей на «анализ российского и зарубежного опыта» в области защиты прав человека, по результатам которого депутатам будут даны рекомендации по совершенствованию законодательства в этой области.
Согласно опубликованному на портале госзакупок тендеру, подрядчик должен проанализировать действующие российские законы «в области функционирования государственных институтов по защите прав человека», а также изучить опыт иностранных государств в этой области. На основе результатов анализа подрядчик должен подготовить предложения по усовершенствованию отечественных законов по защите прав человека.
Среди прочего исследователи должны проанализировать взаимодействие органов государственной власти с НКО и судебную практику в области защиты прав граждан, сообщает «МБХ медиа».