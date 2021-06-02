Суд отказался удовлетворить требование Алексея Навального снять с него статус «склонен к побегу»
Петушинский райсуд Владимирской области отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии №2 города Покров и снять его с учета как склонного к побегу
Петушинский райсуд Владимирской области отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии №2 города Покров и снять его с учета как склонного к побегу. Решение суда означает, что тюремщики продолжат будить политика по 8 раз за ночь для проверки.
Во время заседания Алексей Навальный сообщил, что из-за присвоенного ему статуса «склонного к побегу» сотрудник ИК-2 в ночное время каждый час встает у его кровати, снимает оппозиционера на видео и громко разговаривает во время съемки. Из-за действий тюремщиков политик просыпается каждый час и считает, что такие условия нарушают его право на непрерывный восьмичасовой сон, которое гарантируется всем заключенным. Кроме того, лишение сна приравнивается к пытке.
«Нет ни одной причины, по которой меня поставили на профучет. Нет даты, когда он заканчивается, нет процедуры, по которой я могу быть с него снят», - заявил оппозиционер, слова которого приводит «Дождь».
Представитель покровской колонии в суде заявила, что на нарушение сна жалуется только Навальных, а жалоб от других осужденных не поступало. В ответ на это политик заявил, что арестанты не пишут жалобы, так как боятся негативных последствий.
В ИК-2 также заявили, что избавиться от статуса «склонен к побегу» можно после освобождения, смерти или по решению спецкомиссии. При этом Алексею Навальному сотрудники ФСИН заявили, что его могут освободить от статуса склонного к побегу, если он будет «положительно себя вести».