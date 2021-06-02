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02 июня 2021, 17:10

Андрея Пивоварова отправили под арест на два месяца из-за прошлогоднего поста в Facebook

Во время судебного заседания Андрей Пивоваров заявил, что дело против него о сотрудничестве с нежелательной организацией «сфабриковано» с целью помешать его выдвижению в депутаты Госдумы

Андрея Пивоварова отправили под арест на два месяца из-за прошлогоднего поста в Facebook
Фото: twitter.com/flashnord

Первомайский райсуд Краснодара арестовал на два месяца бывшего директора самоликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной) Андрея Пивоварова, который проходит по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».

Ранее политик был снят с рейса в петербургском аэропорту «Пулково», когда собирался вылететь на отдых. Причем самолет, на борту которого находился Пивоваров, остановили во время взлета.

Во время судебного заседания Андрей Пивоваров заявил, что дело против него о сотрудничестве с нежелательной организацией «сфабриковано» с целью помешать его выдвижению в депутаты Госдумы.

«В Кремле знали, что я планировал выдвигаться в Госдуму. Ничем другим мотивировать такие действия нельзя. <…> Почти все люди, которые претендовали на участие в выборах, - под арестом. Вот истинная причина возбуждения дела - попытка недопуска до выборов. Дело полностью сфабриковано, доказательств нет», - заявил политик, слова которого приводит Znak.com.

Дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, по которому проходит Андрей Пивоваров, возбудили следственные органы Краснодарского края. Поводом для возбуждения дела стал прошлогодний пост политика в Facebook о проекте «Объединенные демократы».

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