Андрея Пивоварова отправили под арест на два месяца из-за прошлогоднего поста в Facebook
Во время судебного заседания Андрей Пивоваров заявил, что дело против него о сотрудничестве с нежелательной организацией «сфабриковано» с целью помешать его выдвижению в депутаты Госдумы
Первомайский райсуд Краснодара арестовал на два месяца бывшего директора самоликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной) Андрея Пивоварова, который проходит по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».
Ранее политик был снят с рейса в петербургском аэропорту «Пулково», когда собирался вылететь на отдых. Причем самолет, на борту которого находился Пивоваров, остановили во время взлета.
Во время судебного заседания Андрей Пивоваров заявил, что дело против него о сотрудничестве с нежелательной организацией «сфабриковано» с целью помешать его выдвижению в депутаты Госдумы.
«В Кремле знали, что я планировал выдвигаться в Госдуму. Ничем другим мотивировать такие действия нельзя. <…> Почти все люди, которые претендовали на участие в выборах, - под арестом. Вот истинная причина возбуждения дела - попытка недопуска до выборов. Дело полностью сфабриковано, доказательств нет», - заявил политик, слова которого приводит Znak.com.
Дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, по которому проходит Андрей Пивоваров, возбудили следственные органы Краснодарского края. Поводом для возбуждения дела стал прошлогодний пост политика в Facebook о проекте «Объединенные демократы».