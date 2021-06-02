Разработчики автомобилей семейства Aurus заказали для личного пользования Mercedes-Benz и Rolls-Royce
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) Минпромторга России, который разрабатывает российские автомобили семейства Aurus для первых лиц государства, взял в лизинг машину своего прямого конкурента
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) Минпромторга России, который разрабатывает российские автомобили семейства Aurus для первых лиц государства, взял в лизинг машину своего прямого конкурента - Mercedes-Benz S450 стоимостью 15 млн рублей. Договор был заключен в марте 2021 года.
«Открытые медиа» со ссылкой на базу данных полисов ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщает, что автомобиль был застрахован НАМИ для «личного использования».
В 2019 году НАМИ взял в лизинг внедорожник Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого доходит до 30 млн рублей. Этот дорогостоящий автомобиль также был застрахован «для личного пользования». Прошлым летом НАМИ закупал зимнюю резину и диски для этого автомобиля за 800 тысяч рублей.
Напомним, что НАМИ работает над созданием российских автомобилей Aurus для первых лиц государства с 2014 года. Президент Владимир Путин передвигается на Aurus с мая 2018 года. При этом руководство института, судя по госзакупкам, предпочитает ездить на «проверенных» Mercedes-Benz и Rolls-Royce.