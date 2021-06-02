Ульяновские ученые выявили серьезные поражения головного мозга у заразившихся COVID-19
Минздрав региона со ссылкой на специалистов Ульяновского государственного университета сообщил, что негативные последствия влияния коронавирусной инфекции на человеческий мозг оказались сильнее, чем предполагали ранее
Ульяновские ученые заявили о способности коронавируса COVID-19 серьезно поражать головной мозг заразившегося человека.
Минздрав региона со ссылкой на специалистов Ульяновского государственного университета сообщил, что негативные последствия влияния коронавирусной инфекции на человеческий мозг оказались сильнее, чем ранее предполагали специалисты.
Исследование ульяновских ученых показало, что с помощью рецептора ACE2 (АПФ2) коронавирус может проникать в клетки человека и вызывать воспаление. Этот же рецептор специалисты обнаружили на поверхности нейронов и глиальных клеток в мозге, сообщает «Интерфакс».
По словам медиков, это воспаление вызывает дыхательную недостаточность у заболевших. Более того, инфекция влияет не только на нижние дыхательные пути, но и на дыхательный центр в стволе головного мозга. У некоторых пациентов врачи обнаружили серьезное поражение головного мозга – острую некротизирующую геморрагическую энцефалопатию.
В свою очередь ученые из Великобритании и Швейцарии выяснили, что коронавирус проникает в центральную нервную систему на седьмой день заражения, поражая обонятельную луковицу, нижние области головного мозга и спинной мозг.