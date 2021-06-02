Отец Дмитрия Гудкова сообщил об угрозах сыну перед задержанием
Отец оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков сообщил, что сыну угрожали «закрыть» его в случае, если он решится выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ
Отец оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков сообщил, что сыну угрожали «закрыть» его в случае, если он решится выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ.
«Его предупредило одно придворное лицо в апреле, что Григорию Алексеевичу [вероятно, речь о сооснователе партии «Яблоко» Григории Явлинском] запретили тебя выдвигать. Но если вдруг он ослушается и тебя выдвинет, то твой вопрос твоей регистрации и участия в выборах будет решать товарищ майор», - рассказал «МБХ медиа» экс-депутат Геннадий Гудков.
Отец политика отметил, что такая угроза исходила от человека, близкого к Администрации президента России.
Напомним, что Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова были задержаны по делу о «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Их подозревают в неуплате долга за аренду помещения в Москве. Долг образовался из-за повышения в три раза стоимости аренды, из-за чего фирма Ермиловой отказалась от этого помещения.
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в покровской колонии, назвал дело против Дмитрия Гудкова полностью сфабрикованным. Политик также поддержал бывшего исполнительного директора «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной) Андрея Пивоварова, которого подозревают в сотрудничестве с «нежелательной» организацией из-за прошлогоднего поста в Facebook.
«Фальшивка и преступление. Моя поддержка Диме, Андрею и их семьям. Это честные люди, которых именно за это и преследуют», - написал Алексей Навальный в своем Instagram.