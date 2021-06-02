Депутаты Госдумы отклонили законопроект о выдаче малоимущим россиянам продуктовых сертификатов
Депутаты Госдумы большинством голосов отклонили законопроект о выдаче малоимущим россиянам продуктовых сертификатов. Документ был подготовлен депутатами от ЛДПР и сенаторами Сергеем Леоновым и Иваном Абрамовым
Депутаты Госдумы большинством голосов отклонили законопроект о выдаче малоимущим россиянам продуктовых сертификатов. Документ был подготовлен депутатами от ЛДПР и сенаторами Сергеем Леоновым и Иваном Абрамовым.
Законопроект предполагал выдачу продуктовых сертификатов гражданам, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе его проживания. Стоимость продуктового сертификата должна была составить 25% размера регионального прожиточного минимума.
Авторы документа указали, что профинансировать программу продуктовых сертификатов можно было бы за счет субвенций из федерального бюджета.
Правительство ранее подготовило отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР. Депутаты Госдумы в этой связи решили отклонить документ.
Между тем, по данным социологов из «Левада-центра», 54% российских граждан положительно оценивают идею введения «продуктовых карточек», потому что «государство должно помогать бедным».