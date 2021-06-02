В России производство игристых вин может сократиться на 40% из-за дефицита сырья
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что по новым правилам регулирования алкогольного рынка, с прошлого года вино и игристое вино должно производиться только из российских виноматериалов
В России производство игристых вин в текущем году может упасть на 40% из-за острого дефицита виноматериала внутри страны на фоне запрета закупать сырье за границей.
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что по новым правилам регулирования алкогольного рынка, с прошлого года вино и игристое вино должно производиться только из российских виноматериалов. При этом, по словам эксперта, в нашей стране наблюдается острый дефицит сырья, сообщает «Город N».
В связи с нехваткой винограда производство игристых вин в ткущем году сократится на 40%. Более того, эта тенденция сохранится и в последующие годы, так как ликвидировать дефицит сырья удастся только через 10-15 лет.
Есть проблемы и с производством «тихих» вин. Год назад правительство повысило ставку акцизов для производителей вина, что привело к росту цен и падению объемов производства на 65%.