Кировский министр назвала «металлоломом» технику «КамАЗа». Компания пожаловалась на чиновницу губернатору
Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова назвала технику компании «КамАЗ» хламом и металлоломом. Производитель пожаловался на чиновницу губернатору региона Игорю Васильеву
Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова назвала технику компании «КамАЗ» хламом и металлоломом. Производитель пожаловался на чиновницу губернатору региона Игорю Васильеву.
Алла Албегова во время выступления перед депутатами областной думы с докладом о проведенной работе в области обращения с коммунальными отходами заявила, что сейчас в регионе для транспортировки мусора используются 177 единиц техники. Из них 22 мусоровоза произведено немецкой компанией «Mercedes».
Министр заявила также, что является патриотом своей страны, однако отечественный автопром явно уступает по качеству транспорта автотехники западным производителям. «Это очевидный факт», - заявила Алла Албегова, отметив, что парковке регионального Заксобрания «с трудом» можно найти российские автомобили.
Далее чиновница заявила, что импортная техника служит «по десять лет», а мусоровозы от «КамАЗа» через три года превращаются в «хлам и металлолом», сообщает издание Newsler.
В«КамАЗе» возмутились словами министра и направили письмо губернатору Кировской области Игорю Васильеву с требованием официально опровергнуть слова Аллы Албеговой. В заявлении автопроизводителя отмечается, что характеристика автомобилей «как хлама и металлолома» не соответствуют действительности и порочит репутацию компании.
В случае отказа от опровержения слов главы Министерства охраны окружающей среды «КамАЗ» обратится в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.