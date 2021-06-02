Российские граждане больше не боятся заразиться коронавирусом
Проведенный «Левада-центром» опрос показал, что 55% российских граждан вообще не боятся заразиться коронавирусом. Еще 42% опрошенных опасаются заражения «непредсказуемой» болезнью
В России прививку от коронавируса сделали только 11% россиян, хотя вакцинация в стране стартовала еще в конце 2020 года.
Проведенный «Левада-центром» опрос показал, что 55% российских граждан вообще не боятся заразиться коронавирусом. Еще 42% опрошенных опасаются заражения «непредсказуемой» болезнью.
Социологи отмечают, что пик страхов заразиться COVID-19 пришелся на апрель и октябрь 2020 года (тогда боялись заразиться 57% и 64% соответственно). Сейчас же россияне в большинстве своем успокоились, и заболеть особо не боятся. Этим от части можно объяснить низкие темпы вакцинации в России. Так, согласно опросу, прививку на сегодняшний день сделали только 11%.
По официальным данным, по состоянию на 1 июня оба компонента вакцины от коронавируса поставили 12 609 720 человек, что составляет 8,6% от всего населения страны.