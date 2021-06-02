02 июня 2021, 12:38
На востоке Забайкальского края из-за сильных ливней обрушилось два моста и размыло дороги
На северо-востоке востоке Забайкальского края из-за сильных ливней размыло как минимум восемь дорог, и обрушились два моста. Два населенных пункта оказались отрезанными от снабжения
Фото: ZAB.RU
На северо-востоке востоке Забайкальского края из-за сильных ливней размыло как минимум восемь дорог, и обрушились два моста. Два населенных пункта оказались отрезанными от снабжения.
В администрации края сообщили, что к этим поселкам организовали переправы для доставки товаров первой необходимости и медикаментов. Региональное управление МЧС в свою очередь организовало работу дежурных оперативных групп спасателей.
В результате сильных ливней пострадали пять районов Забайкалья. В Чернышевском районе из-за повышения уровня воды в реках власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
В администрации также сообщили, что сейчас вода идет на спад, поэтому примерно через сутки рабочие смогут приступить к ремонту дорог и мостов.