В Воронежской области среди привитых от коронавируса граждан разыграют автомобиль «Лада Гранта»
Власти Семилукского района Воронежской области проведу лотерею среди местных жителей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Победитель получит автомобиль Lada Granta Cross в комплектации «Комфорт»
Власти Семилукского района Воронежской области проведу лотерею среди местных жителей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Победитель получит автомобиль Lada Granta Cross в комплектации «Комфорт».
В администрации Семилукского района сообщили, что розыгрыш призов состоится 1 сентября. Привитые граждане смогут выиграть различные «ценные» призы, а главным призом станет автомобиль. Машину для лотереи предоставила компания «Дорожник».
Для участия в розыгрыше необходимо сделать обе прививки. Чиновники будут вести учет вакцинированных граждан совместно с Центральной районной больницей.
Местные чиновники призывают жителей района «не упустить шанс стать сознательным гражданином» и порадовать себя подарками, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным на 1 июня, в Воронежской области вакцинацию от COVID-19 завершили 233 808 человек при общей численности населения региона в 2,3 млн человек.