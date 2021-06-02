Замглавы МИД РФ обвинил США в намеренном разжигании недовольства среди россиян из-за отказа в выдаче виз
Заместитель главы МИД России Сергея Рябков обвинил власти США в намеренном разжигании недовольства и нервозности среди российских граждан путем сворачивания визового обслуживания россиян. Напомним, что посольство США в РФ сообщило о приостановке выдачи виз 30 апреля
Заместитель главы МИД России Сергея Рябков обвинил власти США в намеренном разжигании недовольства и нервозности среди российских граждан путем сворачивания визового обслуживания россиян. Напомним, что посольство США в РФ сообщило о приостановке выдачи виз 30 апреля.
В интервью «Ленте.ру» замминистра заявил, что еще до введения Москвой ограничений против американских консульств власти США уже заморозили работу дипмиссий и прекратили выдачу виз.
«Это часть общей политики Вашингтона на российском направлении. Нам насквозь видна подоплека этой политики», - заявил чиновник.
Сергея Рябков также отметил, что российские дипломаты в США, напротив, стараются сделать все возможное для консульского обслуживания граждан России, США и третьих стран. Однако из-за решения американских властей людям приходится ездить на восточное побережье или в Хьюстон для получения консульских услуг.
Напомним, что с начала мая посольство США в России оказывает услуги только американским гражданам. Что касается виз, то сейчас оформляются только иммигрантские и дипломатические визы.