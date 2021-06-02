Структура Роскомнадзора предложила распространить «закон Яровой» на игровые платформы
В исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ говорится, что на владельцев игровых платформ необходимо распространить действие «закона Яровой», который обязывает операторов связи хранить информацию о звонках и переписке пользователей
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ подчиняется Роскомнадзору) предложил ввести законодательное регулирование индустрии киберспорта и гейминга.
В исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ говорится, что на владельцев игровых платформ необходимо распространить действие «закона Яровой», который обязывает операторов связи хранить информацию о звонках и переписке пользователей. Владельцы игровых платформ должны хранить сведения о пользователях таких сервисов и содержимое их сообщений.
В ГРЧЦ сравнили некоторые игровые платформы с социальными сетями, поэтому их можно использовать для агитации и распространения экстремизма.
Авторы исследования также предлагают определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов для «предотвращения угроз экономического характера», а именно, отмывания денежных средств через сбор донатов, сообщает «КоммерсантЪ».
В Роскомнадзоре в свою очередь отметили, что инициатива радиочастотного центра требует широкого обсуждения.
Участники рынка заявили, что им будет выгоднее убрать для пользователей игровых платформ возможность общаться, чем выполнять «закон Яровой» и закупать для этого дорогостоящее оборудование.