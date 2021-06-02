Обслуживающие VIP-чиновников самолеты оснастят унитазами за 2,6 млн рублей
Самолеты специального летного отряда (СЛО) «Россия», на которых летают первые лица государства и высокопоставленные чиновники, оборудуют унитазами стоимостью 2,6 млн рублей
Самолеты специального летного отряда (СЛО) «Россия», на которых летают первые лица государства и высокопоставленные чиновники, оборудуют унитазами стоимостью 2,6 млн рублей.
Помимо этого туалетные комнаты лайнеров оснастят держателями туалетной бумаги FROUFROU цвета золота за 107 тысяч рублей, золотистыми ершиками за 12,2 тысячи рублей и полотенцедержателями фирмы SHAO за 36 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
Кухни VIP-самолетов оборудуют холодильниками стоимостью почти 11 млн рублей, микроволновками за 2,6 млн рублей и кофеварками за 1,5 млн рублей.
Интерьер самолетов отделают натуральной кожей 14 типов и стоимостью 20-30 тысяч рублей за метр, а также коврами стоимостью от 79 до 168 тысяч рублей за кв.м.
Всего на «ремонтно-восстановительные работы» интерьеров самолетов СЛО «Россия» из бюджета было выделено 40 млн рублей. соответствующий госконтракт получила фирма «Вемина Авиапрестиж», которая стала единственным участником торгов.