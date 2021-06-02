Депутата Ирину Роднину уличили в невыполнении предвыборных обещаний
Бывшая фигуристка и депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина в этом году будет снова баллотироваться в нижнюю палату парламента по Дмитровскому одномандатному округу Московской области
Бывшая фигуристка и депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина в этом году будет снова баллотироваться в нижнюю палату парламента по Дмитровскому одномандатному округу Московской области. Местные избиратели на это заявили, что «народная избранница» еще не выполнила своих прежних предвыборных обещаний.
Журналист Илья Барабанов написал в Twitter, в 2016 году Ирина Роднина перед выборами обещала построить в Дубне каток. «В 2021 году Ирина Роднина снова идет в Думу и снова обещает построить в Дубне каток. Как вы думаете, какой будет результат?» - задался вопросом журналист.
В свое оправдание депутат заявила, что администрация и дума Дубны больше трех лет готовили и утверждали генплан города, а без этих документов невозможно подавать заявку на участие в программах региональных или федеральных по строительству спортивных объектов.
Жители Дубны в ответ заявили, что Ирина Роднина «не имеет никакого отношения» к городу и усомнились в ее компетентности как депутата Госдумы, сообщает Znak.com.
В качестве депутата Госдумы Ирина Роднна известна тем, что голосовала за «закон Димы Яковлева» (или «закон подлецов»), который запрещает американским гражданам усыновлять российских сирот. Как и все депутаты от «Единой России» она голосовала за повышение пенсионного возраста, а также входила в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, ключевой из которых была поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина.