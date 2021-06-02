Авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы и Петербурга
Представитель перевозчика сообщил, что это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от авиационных властей. Власти какой страны не выдали допуск, не уточняется
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Речь идет о рейсах, запланированных на 2 июня.
Представитель перевозчика сообщил, что это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от авиационных властей. Власти какой страны не выдали допуск, не уточняется.
Lufthansa уведомила своих пассажиров об отмене рейсов из российских столиц и принесла им извинения за доставленные неудобства.
Ранее стало известно, что авиационные власти Германии не выдали российской компании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов Москва-Берлин и Берлин-Москва.
РИА Новости сообщает со ссылкой на свои источники, что вопрос с полетами из России в Германию будет решен в ближайшее время.