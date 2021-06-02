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02 июня 2021, 10:42

Авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы и Петербурга

Представитель перевозчика сообщил, что это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от авиационных властей. Власти какой страны не выдали допуск, не уточняется

Авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы и Петербурга
Фото: pixabay.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Речь идет о рейсах, запланированных на 2 июня.

Представитель перевозчика сообщил, что это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от авиационных властей. Власти какой страны не выдали допуск, не уточняется.

Lufthansa уведомила своих пассажиров об отмене рейсов из российских столиц и принесла им извинения за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, что авиационные власти Германии не выдали российской компании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов Москва-Берлин и Берлин-Москва.

РИА Новости сообщает со ссылкой на свои источники, что вопрос с полетами из России в Германию будет решен в ближайшее время.

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