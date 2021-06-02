Депутат от «Единой России» предложил ограничить работу «инагентов» во время предвыборных кампаний
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил ограничить работу СМИ и некоммерческих организаций, внесенных в реестр «иностранных агентов», во время выборных кампаний
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил ограничить работу СМИ и некоммерческих организаций, внесенных в реестр «иностранных агентов», во время выборных кампаний. В частности, им могут запретить проводить опросы общественного мнения в период агитационной кампании.
Свое предложение депутат-единоросс направил генпрокурору Игорю Краснову, сообщает RT.
Евгений Федоров отметил, что в настоящее время «инагентам» разрешается заниматься политической деятельностью и проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний. Однако такая возможность, считает единоросс, позволяет «инагентам» манипулировать полученными данными с целью создания в обществе ложного представления о поддержке конкретного кандидата или партии.
Единоросс привел в пример Белоруссию, где во время прошлогодних президентских выборов СМИ и НКО с иностранным финансированием якобы пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране и «искусственно занижали» рейтинг действующего главы государства Александра Лукашенко.