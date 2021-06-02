02 июня 2021, 08:10
Калининградские власти планируют закрыть от автомобилистов курортные города региона
Власти Калининградской области обсуждают вопрос об ограничении въезда автомобилей в курортные города. Для этого чиновники планируют организовать перехватывающие парковки
Фото: YouTube
Власти Калининградской области обсуждают вопрос об ограничении въезда автомобилей в курортные города. Для этого чиновники планируют организовать перехватывающие парковки.
Глава области Антон Алиханов заявил, что пока эта идея находится на уровне обсуждений, однако власти региона рассчитывают реализовать ее в течение ближайших лет.
Власти считают, что въезд в город «крупных туристических масс», которые не являются жителями этих городов, должен быть возможен только через общественный транспорт (преимущественно электронный) с перехватывающей парковкой.
Антон Алиханов также добавил, что площадки под организацию перехватывающих парковок для туристов на личных автомобилях уже подобраны, сообщает РИА Новости.