Глава «Ростеха» сравнил новые западные санкции против России с объявлением войны
«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», - заявил топ-менеджер госкорпорации
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к новым и более жестким санкциям Запада.
«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», - заявил топ-менеджер госкорпорации, слова которого приводит РБК.
Одновременно с этим Сергей Чемезов выразил мнение, что Америка и Евросоюз к этой войне не готовы.
Напомним, что ранее власти США пригрозили ввести новые санкции против строящегося российского газопровода «Северный поток-2». Который должен поставлять «голубое топливо» в Европу. В Вашингтоне заявили, что новые санкции поставят крест на этом проекте.
Минфин США предупредил, что любая компания, которая будет так или иначе участвовать в реализации проекта «Северный поток-2», рискует попасть под вторичные санкции.