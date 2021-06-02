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02 июня 2021, 07:53

Силовики вместе с Дмитрием Гудковым задержали его тетю по делу о долге за аренду помещения

Сотрудники правоохранительных органов задержали тетю экс-депутата Госдумы и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова по делу о неуплате долга по договору аренды помещения, собственником которого является Департамент имущества Москвы

Силовики вместе с Дмитрием Гудковым задержали его тетю по делу о долге за аренду помещения
Фото: Twitter/gudkov_g

Сотрудники правоохранительных органов задержали тетю экс-депутата Госдумы и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова по делу о неуплате долга по договору аренды помещения, собственником которого является Департамент имущества Москвы.

Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова, которая руководила компанией, арендующей помещение, задержаны в качестве подозреваемых по делу. Адвокат Анастасия Саморукова сообщила агентству ТАСС, что по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» арест как мера пресечения назначаться не может.

Компания Ирины Ермиловой арендовала подвал в 2011 году, чтобы открыть учебный центр. Спустя некоторое время Департамент имущества Москвы увеличил арендную плату в три раза, поэтому фирма от этого помещения отказалась. Подвал вернулся к департаменту, а компания Ермиловой обанкротилась и не вела никакой деятельности.

Адвокат Анастасия Георгиевская назвала данное дело «позорищем». В своем Facebook она отметила, что теперь правительство Москвы, видимо, взыскивает долги через уголовные дела.

Дело протии Дмитрия Гудкова связывают с его планами баллотироваться в депутаты Госдумы РФ по Коломне, где у политика очень высокий рейтинг. Таким образом, власти решили зачистить этот избирательный округ от сильного оппозиционного кандидата.

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