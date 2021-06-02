В даркнете появилось объявление о продаже базы данных пользователей сайта «Умного голосования»
На одном из форумов в даркнете появилось объявление о продаже базы данных россиян, которые зарегистрировались на сайте проекта команды Алексея Навального «Умное голосование»
На одном из форумов в даркнете появилось объявление о продаже базы данных россиян, которые зарегистрировались на сайте проекта команды Алексея Навального «Умное голосование». На продажу выставили подписчиков проекта из Москвы и Подмосковья, сообщает «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал «Утечка информации».
В базе якобы содержатся IP-адреса, электронная почта и адреса регистрации сторонников «Умного голосования». При этом автор объявления о продаже утверждает, что его база намного шире, чем слитая база зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному!».
Автор «Утечки информации» и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил, что не уверен в достоверности персональных данных из предлагаемой базы.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Иван Жданов также заявил, что в этом объявлении о продаже есть данные, которых не может быть в базе «Умного голосования». Политик отметил, что фонд не хранит IP-адреса пользователей.