02 июня 2021, 03:16
Следователям разрешат допрашивать свидетелей по уголовным делам онлайн
Члены Совета Федерации Андрей Кутепов и Валерий Пономарев подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет следователям проводить допрос свидетелей и потерпевших по уголовным делам в онлайн-формате
Фото: set-info.ru
Члены Совета Федерации Андрей Кутепов и Валерий Пономарев подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет следователям проводить допрос свидетелей и потерпевших по уголовным делам в онлайн-формате.
Согласно тексту законопроекта, допрос по видеоконференц-связи допустимо проводить, если невозможно личное участие допрашиваемого, а также, если он находится не на месте, где проводится предварительное расследование.
Сенаторы отметили, что отсутствие у следователей возможности проводить допросы онлайн зачастую приводит к затягиванию расследования. Подготовленный законопроект позволит решить эту проблему.