Концентрация нефти в реке Колва после аварии на трубопроводе «Лукойл-Коми» превысила норму в 500 раз
Журналисты взяли пробы 23 мая на реке Печора — в 300 км от места разлива нефти и 25 мая — на реке Колва в 160 км от места разлива. Сбор образцов проводился при свидетелях и с фиксацией геолокации
Специалисты Испытательного центра МГУ проверили пробы воды в реке Колва (республика Коми) и реке Печора (Ненецкий АО) после аварии на нефтепроводе компании «Лукойл-Коми» и установили, что концентрация нефтепродуктов значительно превышает допустимые нормы.
Так, в Печоре концентрация нефтесодержащей жидкости превышает норму в два раза, а в Колве – в 500 раз, сообщает «Новая газета».
Журналисты издания взяли пробы 23 мая на реке Печора — в 300 км от места разлива нефти и 25 мая — на реке Колва в 160 км от места разлива. Сбор образцов проводился при свидетелях и с фиксацией геолокации.
Сотрудники «Новой» решили сдать пробы воды на анализ после того, как жители близлежащего к месту аварии населенного пункта сообщили, что «нефтяное пятно» продолжает двигаться по воде. При этом в компании «Лукойл-Коми» еще 25 мая заявили о ликвидации последствий утечки нефти.
Журналисты отметили, что сам факт нахождение нефти в 300 км от места аварии заставляет задуматься об эффективности проведенных работ по очистке акватории рек.
Напомним, что в начале мая на трубопроводе между Ошским и Харьягинским нефтяными месторождениями произошла авария, в результате которой в реку Колва вытекло 9 тонн нефти, а в почву – 90 тонн. Такие данные сообщили в компании «Лукой-Коми», хотя экологи уверены, что объемы разлившейся нефти могут быть намного больше.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод, повлекшего причинение существенного вреда животному или растительному миру, а также по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.