Сотрудников московского метро обязали привести на сентябрьские выборы друзей и родственников
Сотрудники московского метрополитена рассказали, что начальство обязало их принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму в электронном виде и привлечь к голосованию хотя бы по одному родственнику или другу
Сотрудники московского метрополитена рассказали, что начальство обязало их принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму в электронном виде и привлечь к голосованию хотя бы по одному родственнику или другу.
Председатель независимого профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев сообщил изданию The Insider, что в его распоряжении оказалась запись с совещания сотрудников столичной подземки. На этой записи человек с голосом, похожим на голос начальника пятой дистанции Службы централизации и блокировки Сергея Понкратова, говорит, что всем работниками с московской пропиской необходимо перед выборами заполнить анкеты на себя и одного из своих друзей или родственников. На совещании также отмечалось, что соответствующее решение принял руководитель Службы централизации и блокировки Сергеем Шинкаревым.
Речь идет о регистрации сотрудников метрополитена и их знакомых на портале Mos.ru для последующего электронного голосования на парламентских выборах в сентябре текущего года.
В пресс-службе столичного метро данную информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что в мае из столичной подземки были уволены десятки сотрудников, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному»!». Несколько уволенных работников обратились в прокуратуру и Совет по правам человека при президенте РФ в связи с нарушением своих трудовых прав.