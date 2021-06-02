02 июня 2021, 01:39
Экс-депутата Дмитрия Гудкова задержали по делу о неуплате аренды в 2017 году
Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан на двое суток. Он проходит подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба «путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом»
Фото: u-f.ru
Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан на двое суток. Он проходит подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба «путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом».
Глава международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката политика Александра Альдаева сообщил, что дело связано с неуплатой долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Потерпевшая сторона в этом деле - Департамент городского имущества Москвы.
Ранее в рамках этого дела силовики провели обыски по месту жительства Дмитрия Гудкова и членов его семьи.