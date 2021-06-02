В Китае выявили первый в мире случай заражения человека новым птичьим гриппом
В китайской провинции Чжэньцзян выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Информацию об этом подтвердили в Национальной комиссии здравоохранения страны
В китайской провинции Чжэньцзян выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Информацию об этом подтвердили в Национальной комиссии здравоохранения страны.
Заразившегося мужчину с температурой и другими симптомами гриппа госпитализировали 28 апреля. Через месяц китайские врачи сообщи, что пациент болел новым птичьи гриппом H10N3. Каким образом мужчина смог заразиться, не уточняется.
Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. Медики проверили всех, с кем это человек контактировал до госпитализации, однако новых случаев заражения не выявили, сообщает агентство Reuters.
Медики отмечают, что птичий грипп данного типа обладает низкой патогенностью и до настоящего времени передавался только между пернатыми. Случаев заражения от птиц человеку ранее выявлено не было.