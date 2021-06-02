В Петербурге сотрудников реабилитационного центра обязали привлечь инвалидов к голосованию на праймериз «Единой России»
В Санкт-Петербурге сотрудников реабилитационного центра обязали привлечь людей с инвалидностью к внутрипартийному голосованию «Единой России», которое проходило с 24 по 30 мая
В Санкт-Петербурге сотрудников реабилитационного центра обязали привлечь людей с инвалидностью к внутрипартийному голосованию «Единой России», которое проходило с 24 по 30 мая.
В интервью порталу Znak.com одна из сотрудниц сообщила, что 80% подопечных реабилитационного центра составляют люди с ментальными нарушениями. Однако их пришлось регистрировать на портале «Госуслуги» и вести в МФЦ, чтобы они смогли проголосовать на праймериз партии власти.
В городском комитете по здравоохранению заявили, что к ним никаких жалоб от сотрудников реабилитационного центра не поступало, а анонимные жалобы они не рассматривают. Одновременно с этим чиновники допустили, что руководство организации могло «проинформировать» своих сотрудников о проведении праймериз.
Ранее школьные учителя и студенты из разных регионов жаловались на принуждение к голосованию на праймериз «Единой России», а некоторые петербуржцы сообщили, что в голосовании не участвовали, но получили смс-сообщения с благодарностью за участие.