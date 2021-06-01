Судебные приставы возбудили уголовное дело против супруги Александра Шестуна
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила уголовное дело в отношении супруги бывшего главы Серпуховского района Московской области уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила уголовное дело в отношении супруги бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Помимо Юлии Шестун фигурантом этого дела является тесть бывшего чиновника Николай Алексеев.
Юлия Шестун рассказала «МБХ медиа», что приставы возбудили против нее дело из-за автомобилей, которые власти изъяли у них еще несколько лет назад в соответствии с решением Красногорского суда.
Супруга экс-чиновника заявила, что дело против нее и ее отца возбуждено незаконно, так как в 2018 году после ареста Александра Шестуна эти транспортные средства были изъяты по решению Следственного комитета. Документы на машины и ключи также были изъяты.
«Появление этого уголовного дела – продолжение политического преследования незаконно осужденного политзаключенного Александра Шестуна», - заявила Юлия Шестун и добавила, что данное дело возбуждено приставами «на пустом месте».