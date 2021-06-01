Владимир Путин призвал «нежадного» главу «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям
Президент Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова оказать поддержку многодетным родителям, которые работают в его компании. Глава государства при этом назвал бизнесмена «нежадным мужиком»
Президент Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова оказать поддержку многодетным родителям, которые работают в его компании. Глава государства при этом назвал бизнесмена «нежадным мужиком».
Накануне Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Среди прочих в мероприятии принимала участие семья Ситиных из Омской области, в которой воспитываются 12 детей.
Как выяснилось, глава семьи работает водителем в «Сургутнефтегазе». Мужчина рассказал, что его зарплата составляет около 100 тысяч рублей, а компания дарит подарки детям сотрудников, которые идут в первый класс, и обеспечивает путевками в санаторий.
«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в «Сургутнефтегазе» - компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую», - заявил глава государства, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, что по оценке журнала Forbes, состояние Владимира Богданова составляет 1,9 млрд долларов.