01 июня 2021, 16:23
Экс-депутат Госдумы сообщил о пропаже 182 млн долларов со счета в Сбербанке
Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин написал заявление в правоохранительные органы по факту пропажи 182 млн долларов, которые он хранил в государственном Сбербанке
Фото: YouTube
Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин написал заявление в правоохранительные органы по факту пропажи 182 млн долларов, которые он хранил в государственном Сбербанке.
Бывший парламентарий рассказал, что в 2020 году открыл в Сбербанке валютный счет и положил на него крупную сумму. Однако спустя год в госбанке клиенту сообщили, что такого счета не существует.
Сергей Шашурин обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что по данному вопросу к ним не обращались ни сотрудники правоохранительных органов, ни сам клиент.
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